ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء لتدور حول معدلاتها الاعتيادية

ترتفع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

كما وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

اما الجمعة، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 18، وفي مناطق السهول 30 – 19، وفي الاغوار الشمالية 35 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت 36 – 24، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.

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