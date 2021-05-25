احتساب العلامات لطلبة الطب استندت لتوصيات عمداء الكليات ورؤساء الجامعات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن المسؤولين في الوزارة استقبلوا مرتين طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان الذين اعتصموا على مدخل الوزارة للمطالبة بتطبيق نظام ناجح/ راسب عليهم، وتم الاستماع لمطالبهم ووجهات نظرهم.

وأضافت الوزارة تقول، بأن جميع قرارات مجلس التعليم العالي التي صدرت مؤخراً بخصوص آلية عقد الامتحانات واحتساب العلامات لطلبة المراحل السريرية في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان، أقرت بناءً على توصيات من عمداء كليات الطب وطب الأسنان ورؤساء الجامعات المعنية الذين أجتمع بهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التوالي.

وأشارت إلى أن هذه التوصيات أجمعت على عدم تطبيق نظام ناجح/ راسب على طلبة المراحل السريرية حرصاً على مصلحة الطلبة ونظراً للطبيعة الخاصة لهذه التخصصات/المراحل، حيث سينعكس ذلك سلباً على نتائجهم الأكاديمية، خاصة وأن جزءاً من امتحاناتهم تم عقده إلكترونياً لتقليل أعداد الطلبة في الحرم الجامعي وذلك حرصاً على سلامتهم وصحتهم في حين عقد الجزء الأخر لامتحانات هذه المساقات وجاهياً في الحرم الجامعي وهي التي لا يمكن عقدها الكترونياً ولا يمكن تقييمها الا عملياً. وأضافت الوزارة، بأن عدد الطلبة في المراحل السريرية في تخصصي الطب وطب الأسنان يبلغ قرابة ستة آلاف طالب، حيث تلقت الوزارة عدداً كبيراً من المطالبات منهم لعقد الامتحانات وجاهياً في الحرم الجامعي، اضافة إلى مطالبتهم باحتساب العلامات وعدم تطبيق نظام ناجح/ راسب عليهم في حين طالب آخرون بعقد الامتحانات النهائية الكترونياً وتطبيق نظام ناجح/ راسب اختياري وطالب جزء آخر بتطبيق نظام ناجح/ راسب اجباري، علماً بأن غالبية الطلبة المعتصمين هم من جامعة واحدة، كما أن الامتحانات النهائية أوشكت على الانتهاء في أغلب الجامعات.

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