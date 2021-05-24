قوات الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن مستوطنين قرب حي الشيخ جراح في القدس/ فيديو
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منظمة التحرير الفلسطينية اول الداعين.. دعوات متعددة لتحرك فوري لإنقاذ عرب الـ48 من الأعمال الانتقامية الصهيونية
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