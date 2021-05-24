قوات الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن مستوطنين قرب حي الشيخ جراح في القدس/ فيديو

أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حي الشيخ جراح بالقدس.

وذكرت مصادر عبرية عن وجود اصابتين في صفوف المستوطنين، واحدة خطيرة والثانية متوسطة.

وأفادت الناطقة بلسان شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بأن حادث طعن قد وقع في مفرق القيادة العامة للشرطة الإسرائيلية “المقر الوطني”.

وقالت الناطقة، إنّه عند حوالي الساعة 1:30 ظهرًا، وصل المنفذ إلى محطة القطار الخفيف، وسحب سكينًا، وأصاب شخصين كانا في مكان الحادث.

وأضافت: “وقد رد ضباط الشرطة الذين كانوا في الموقع بسرعة وأطلقوا النار على المهاجم وقتلوه”.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

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#شاهد أحد المصابين في عملية الطعن بالقدس المحتلة pic.twitter.com/sWS7cXv3IH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 24, 2021