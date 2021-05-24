منع التصاريح لمن تقل أعمارهم عن 10 سنوات وتزيد على 90.. القائمة الكاملة بالاشتراطات السعودية الصعبة لحج هذا العام
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جرينتش+2 11:32
فلسطين بعد الانتفاضة ليست ما قبلها
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