استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 16 وفاة و890 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 731,436
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الامانة العامة للأحزاب العربية تهنئ حسن نصر الله بذكرى يوم المقاومة والتحرير اللبناني
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