الأردنية تعتمد 50 بالمئة من مساقات الدراسات العليا بالرموز والنقاط

قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية أنه يتوجب أن يكون 50 بالمئة فأكثر من عدد ساعات الخطة الدراسية لبرامج الدراسات العليا محتسبا في معدل الطالب التراكمي بالرموز والنقاط؛ وذلك استنادا الى قرار مجلس التعليم العالي الصادر في السابع والعشرين من نيسان الماضي.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعني أنه لا يجوز تحويل علامات أكثر من 50 بالمئة من عدد ساعات الخطة الدراسية إلى ناجح – راسب، وبالتالي إذا كان الطالب قد حول علامات 50 بالمئة من ساعات خطته الدراسية إلى ناجح – راسب، فإنه يتوجب عليه تقديم مساقات الفصل الدراسي الثاني الحالي 2020-2021 على نظام الرموز والنقاط.

وأضاف البيان أن القرار يأتي في إطار سعي الجامعة للمحافظة على وجود معدلات تراكمية للطلبة عند تخرجهم وبالتالي إبقاء الفرصة لهم للمنافسة على الوظائف والبرامج الدراسية، إذ لا يجوز أن يتخرج طالب الماجستير بلا معدل وعند تقديمه طلب التحاق لبرامج الدكتوراه أن يتم إعادة احتساب معدله في جميع المواد للمفاضلة بين المتقدمين، إضافة إلى أنه جاء للموازنة بين ظروف التعلم عن بعد وشروط المنافسة بعد التخرج.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة