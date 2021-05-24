اصدار جديد..” الديمقراطية: طوق نجاة للمجتمعات والدول العربية”،

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب” الديمقراطية: طوق نجاة للمجتمعات والدول العربية”، للدكتور علي خليفة الكواري.

باتت مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان من أكثر القضايا المحورية في العالم في العقود الأخيرة، وبخاصة بعدما فشلت أنظمة الحكم المطلق في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وفي حفظ كرامة الإنسان وتأمين شروط العيش الكريم والأمن الاجتماعي له، أو في ممارسة حقه في المشاركة في رسم السياسات العامة، في كثير من بلدان العالم، بما فيها البلدان العربية، التي جاءت موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة فيها لتعبّر عن عمق أزمة الحكم لديها، وخصوصاً مع استمرار سياسات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان ومع تزايد مظاهر البطالة والفقر والفساد وتركز الثروة في أيدي شريحة ضئيلة متحكمة على حساب الأكثرية الساحقة من أبناء الشعوب العربية.

يقدم هذا الكتاب مجموعة دراسات في الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية وأهم التحديات التي تواجه هذه المجتمعات في سعيها لتحقيق الديمقراطية. يعيد الكتاب نشر هذه الدراسات نظراً إلى ما تحمله من رؤية وما تطرحه من قضايا تمس الكثير من القضايا والمشكلات والعوامل التي لا تزال المجتمعات العربية تواجهها اليوم، بما فيها العوامل البنيوية الداخلية والعوامل الخارجية.

يتضمن الكتاب ثمانية عشر فصلاً، فضلاً عن المقدمة والمراجع والفهرس.