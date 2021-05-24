اصابة 3 رجال امن لدى فض مشاجرة جماعية في المفرق

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان الأجهزة الأمنية تتعامل مع أعمال شغب نتيجة مشاجرة جماعية في المفرق.

وأوضح ان مشاجرة جماعية وقعت مساء امس بين مجموعتين من الاشخاص في مدينة المفرق إثر خلافات سابقة بينهم وتم ضبط عدد من المشاركين بالمشاجرة، مشيرا الى انه تم التعامل كذلك مع اعمال شغب قام بها ذوو المشاركين في المشاجرة وما زالت القوة الامنية في المكان للحفاظ على النظام العام.

وقال الناطق: لاحقا لهذه المشاجرة، فقد عادت الامور لطبيعتها وما زالت القوة الامنية في المكان تحسبا لتجدد المشاجرة، فيما نتج عن التعامل مع الحدث ثلاث اصابات بين صفوف القوة الامنية اثناء مداهمه مطلوبين تحصنوا في احدى المنازل، ووصفت حالتهم بالحسنة، والتحقيقات ما زالت جارية .