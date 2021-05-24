استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 16 وفاة و890 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 731,436
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جرينتش+2 06:13
احباط جريمة تهريب 6 كغم كوكائين مخدرة اخفيت داخل ثلاجات
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