استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 16 وفاة و890 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 731,436
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ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يدعو لشطب اتفاقية وادي عربة
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