أجواء معتدلة بأغلب مناطق المملكة اليوم، وارتفاع الحرارة غدا

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 25 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 14، وفي مرتفعات الشراة 23 – 13، وفي مناطق البادية 30 – 15، وفي مناطق السهول 26 – 17، وفي الأغوار الشمالية 33 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 24، وفي البحر الميت 34 – 23، وفي خليج العقبة 33 – 22 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة