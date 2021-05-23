وزارة التربية تبدأ الاختبارات التجريبية لـ”التوجيهي” اليوم

تبدأ اليوم الأحد الاختبارات المدرسية النهائية “التجريبي” لطلبة الثَّانويَّة العامَّة ‘التوجيهي‘ للعام الدِّراسي 2020/2021، عبر منصة درسك، وتستمر حتى 7 حزيران/ يونيو من الشهر المقبل، وفق الجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.

وبحسب جدول الاختبارات، سيمتحن اليوم: طلبة الفروع الأدبي والعلمي والشرعي والصناعي والفندقي في مبحث الرياضيات، والفرع الزراعي في مبحث صناعات زراعية، والإدارة والسلامة المهنية لطلبة الاقتصاد المنزلي.

وزارة التربية والتعليم أوضحت في تصريحات سابقة، أن الاختبارات التجريبية، تمكن طلبة التوجيهي من تقييم ذاتهم وتعلمهم، وإعادة توجيه تعلمهم وأدائهم واستعدادهم للاختبار النهائي المقبل.

وأضافت، أن الاختبار التجريبي يشكل أيضا فرصة لطلبة التوجيهي للتعرف على نمطية الأسئلة التي ستجرى بموجبها الاختبارات النهائية المقبلة التي ستبدأ في 24 حزيران/ يونيو المقبل.

وبينت أن النجاح في الاختبارات التجريبية متطلب أساسي للتقدم للاختبارات النهائية المقبلة، داعيا جميع الطلبة للتقدم لهذه الاختبارات وعدم تفويت فرصة المشاركة فيها.

الوزارة أوضحت كذلك أن الزمن المخصص لكل جلسة اختبارية عبر المنصة سيكون ساعة واحدة، بحيث يكون الدخول للاختبار متاحا للطلبة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء.