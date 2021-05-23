هكذا طلبت دلال عبد العزيز الاستماع لاغنية الفراق لشادية/ فيديو

توفى الفنان سمير غانم مساء يوم الخميس الماضي عن عمر 84 عاما، وهو الخبر الذي أخفاه الجميع عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز حتى الآن، بسبب ظروفها الصحية التي ألزمتها بتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد بأحدى المستشفيات.

حلت دلال عبد العزيز ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي” قبل 3 سنوات في حلقة خاصة عن عيد الأم، وتحدثت عن والدتها الراحلة ووجهت إليها رسالة، لتبدأ في البكاء، وهنا قاطعتها منى الشاذلي وطلبت منها التماسك حتى لا يسخر منها سمير غانم الذي يكره الحزن والنكد.

تحدثت دلال عبد العزيز عن أغنية تحبها للفنانة شادية وهي “قطر الفراق”، ودخلت في حوار ضاحك مع منى الشاذلي حول سبب إعجابها بالأغنية النادرة التي كانت تستمع إليها في طفولتها بعد وفاة شقيقتها الكبرى.

طلبت دلال من منى الشاذلي العثور على الأغنية وعرضها سواء في الحلقة أو ذكرى وفاة شادية، فيما حاولت مقدمة البرنامج تفادي الحديث عن الأغنية بسبب مقاومتها الرغبة في البكاء.

يذكر أن أغنية “قطر الفراق” من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي وغناء شادية.