للمكابرة والتغطية على الهزيمة.. العدو يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم في حماية الشرطة/ فيديو
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تغيير جذري.. جيل أمريكي جديد من الأصوات المساندة لفلسطين والرافضة للدعم المطلق لاسرائيل
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