النخالة يهاتف هنية للتهنئة بالنصر وبلورة “رؤية شاملة” على المستوى الداخلي أو في إطار العلاقة مع المجتمع الدولي

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية اتصالاً من الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة، حيث تبادلا التهاني بانتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.

واستعرضا تطورات الأحداث التي بدأت من القدس والمسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراح وامتدادها في الضفة والأراضي المحتلة وصولاً إلى المواجهة العسكرية.

وأكد هنية والنخالة أن معركة “سيف القدس” شكّلت نصراً للمقاومة وللشعب الفلسطيني، مشددين على أن ما بعد هذه المعركة مختلف عما سبقها، ويتطلب “رؤية شاملة” على المستوى الداخلي أو في إطار العلاقة مع المجتمع الدولي.

وكان هنية قال، يوم الجمعة الماضي، إن المقاومة الفلسطينية “سجَّلت نصراً عظيماً إلهياً إستراتيجياً مركّباً”، مشدداً على أن “هذه المعركة أسقطت أوهام المفاوضات وصفقة القرن”.

وأوضح هنية أن “مرحلة ما بعد سيف القدس ليست كما قبلها، وهي ستشهد كثيراً من بناء الإستراتيجيات الجديدة”.

أما أمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” فأكد أن “المقاومة حاضرة وسترد على أي اعتداء” إسرائيلي، مشيراً إلى أن النصر في غزة تحقق بسبب وحدة الفصائل.