القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في صويلح

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في منطقة صويلح بعمان .
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن شخصا اقدم مساء امس السبت، على إطلاق عيارات نارية على شخص اربعيني في منطقة صويلح وما لبث ان فارق الحياة ولاذ الجاني بالفرار.
واضاف، انه وبالبحث عن الجاني جرى تحديد مكان تواجده والقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه.
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