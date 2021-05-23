للمكابرة والتغطية على الهزيمة.. العدو يسمح للمستوطنين صباح اليوم باقتحام المسجد الأقصى في حماية الشرطة/ فيديو
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جرينتش+2 11:21
القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في صويلح
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