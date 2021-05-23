الانخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 11 وفاة و840 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 730,546

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة و840 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9368 والإصابات 730546.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على النحو الآتي: 383 حالة في محافظة العاصمة، 127 في إربد، منها 3 حالات في الرمثا، 82 الزرقاء، 47 المفرق، 40 الكرك، 35 عجلون، 29 البلقاء، 26 مأدبا، 24 جرش، 18 العقبة، 15 الطفيلة، و 14 إصابة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10570، وعدد الحالات التي أُدخِلت إلى المستشفيات 79، فيما غادرت 101 حالة، وبلغ إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 604 حالات.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 18 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 11 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1022 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 710608 حالات.

وأضاف، إنه تم إجراء 22060 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7118897 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 81ر3 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت أمس والتي بلغت 31ر3 بالمئة.