في مؤشر اولي على بدايات التغيير بالساحة الامريكية.. سيارة تحمل علم فلسطين تطارد يهودياً مذعوراً في كاليفورنيا/ فيديو
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جرينتش+2 11:49
لترسيخ التهدئة بين غزة والعدو.. وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل والسلطة ومصر والاردن يومي الاربعاء والخميس
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