في مؤشر اولي على بدايات التغيير بالساحة الامريكية.. سيارة تحمل علم فلسطين تطارد يهودياً مذعوراً في كاليفورنيا/ فيديو

الحرة – واشنطن

تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رجلا يهوديا مذعورا تجري مطاردته من قبل سيارة ترفع العلم الفلسطيني، في مدينة لوس آنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويُظهر الفيديو المؤرخ بـ17 مايو ما يشبه موقفا للسيارات، قبل أن يظهر الرجل وهو يركض هربا من سيارة تحمل العلم الفلسطيني، تبعتها سيارة أخرى تحمل العلم ذاته.

وقد اتجه الرجل خلال ركضا نحو شجرة، فيما بدى انها محاولة للاحتماء بها بعيدا عن مسار السيارة.

ووفقا لشبكة “فوكس” الأميركية، فقد كان ركاب السيارة يهتفون “الله أكبر“.

ونقلت الشبكة عن الرجل الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إنه كان يمشي من منزله إلى الكنيس، عندما لاحظ سيارة مسرعة باتجاهه.

“كنت أنتظر الضوء حتى يتغير (إشارة المشاة) وشاهدت فجأة مجموعة من السيارات قادمة ورأيت بطرف عيني أنهم يلوحون بالعلم الفلسطيني. أخذوا بالتسارع وسمعتهم يهتفون الله أكبر (..) عندها بدأت بالجري من أجل الحفاظ على حياتي”.

وبحسب الشبكة، فقد ركض الرجل نحو الكنيس، وصاح بمن هم حوله لمساعدته بتأمين المداخل.

من جهتها، فتحت شرطة لوس آنجلوس تحقيقا بالحادث، وأكدت أنها تقوم بالبحث عن ركاب السيارة.

جدير بالذكر ان تحولات ملحوظة تجري هذا الاوان على الساحة الامريكية لصالح القضية الفلسطينية، سواء على صعيد الحزب الديموقراطي وممثليه في الكونغرس، او مجتمعات السود والهسبانك واليساريين البيض، بالاضافة الى الامريكان من اصول عربية واسلامية.

LOS ANGELES: Video shows Jewish man on foot being chased by cars with Palestinian flags on La Brea. Comes amid another incident of Palestinian men beating Israelis nearby. pic.twitter.com/6LNrfYXvmz

— KolHaolam (@KolHaolam) May 19, 2021