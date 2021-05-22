حريق يأتي على ألف دونم حرجي وزراعي في لواء الكورة

أخمدت طواقم الدفاع المدني في إربد حريقاً شب اليوم السبت، وأتى على نحو ألف دونم من الأراضي زراعية وحرجية بمنطقة جفين غرب لواء الكورة .

وقال متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة لـ( بترا )، إن الحريق الحق اضراراً بمساحات واسعة من الأراضي تقدر بنحو ألف دونم منها مئة دونم من الاشجار الحرجية وبقيتها من أشجار الزيتون والرمان ،اضافة الى اضرار مادية بخلايا النحل في المنطقة .

وبين انه سيتم حصر أضرار المزارعين بشكل مفصل بالتعاون مع مديرية زراعة لواء الكورة ، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في اسباب الحريق .

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