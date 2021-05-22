في يوم واحد فقط.. الكويت العروبيــــــــــة تتبرع لحملة الإغاثة الشعبية العاجلة للشعب الفلسطيني باكثر من 7 ملايين دولار
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الجائحة تتقهقر.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 15 وفاة و521 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 729,706
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