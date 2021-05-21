رجال الفداء.. يحيى السنوار يتحدى تهديدات العدو الصهيوني ويظهر في بيت عزاء الشهيد باسم عيسى بغزة / فيديو
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جرينتش+2 09:43
يلينكن سيزور المنطقة.. بادن يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل “فرصة حقيقية للتقدم نحو تحقيق السلام”
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