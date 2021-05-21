خمسة وعشرون مَلمحاً لهزيمة (اسرائيل)

1) مشاركة وانخراط كل الشعب الفلسطينى لاول مرة منذ زمن بعيد فى مواجهة (اسرائيل) على كل الجبهات من النهر الى البحر؛ من القدس والمسجد الاقصى الى حى الشيخ الجراح الى غزة وكل مدن الضفة الغربية الى مواجهات عرب 1948 مع سلطات الاحتلال داخل الخط الاخضر.

2) مع تجميد مشروع التهجير القسرى لاهالى الشيخ الجراح واغتصاب منازلهم، امام قوة الغضب الفلسطينية والإدانات الدولية حتى من الولايات المتحدة.

3) ما زلنا هنا بعد كل هذا القصف والقتل والغارات الاسرائيلية على القطاع، لم نفنَ ولم نتبدد، ولم ننهزم او نستسلم ولم نتوقف عن قصف مستوطنات ومدن الاحتلال حتى اللحظات الاخيرة، وها نحن نستعد للجولة القادمة. ما زلنا هنا نعيش ونقاوم وندافع عن الارض بعد 73 عاما من الاحتلال وجرائم الحرب والقتل والابادة.

4) نجحت صواريخ المقاومة فى اخلاء المستوطنات الاسرائيلية، وعلى الأخص القائمة فى محيط ما يسمى بغلاف غزة، والتى عجزت مفاوضات 30 عاما عن اخلائها، وستظل الحياة فيها من الآن فصاعدا خطرة وغير آمنة.

5) كسر هيبة جيش الدفاع الصهيونى الذى لا يقهر.

6) ايقاع خسائر بشرية ومادية ومالية جسيمة فى صفوف العدو رغم الفرق الهائل فى ميزان القوة العسكرى.

7) فرض حصار جوى جبري على العدو، أدى الى مقاطعة جوية عالمية لمطاره الرئيسي، عجزت لجان المقاطعة العربية على امتداد 70 عاما على تحقيقها.

8) كسر وإضعاف جدوى وفاعلية السلاح الرئيسى للعدو المسمى “بالقبة الفولاذية” فى مواجهة الصواريخ الفلسطينية.

9) تأكيد العجز والخوف والعزوف الصهيونى عن الاقتحام البرى والمواجهة وجه لوجه، وهو ما يمكن ان يسفر عن تغيرات استراتيجية كبرى فيما لو تم استيعابه وتوظيفه فى الفكر العسكرى العربى المقاوم والمقاتل.

10) زرع الخوف وضرب الاستقرار والأمن فى صفوف جموع (الاسرائيليين) وخلق حالة استنزاف عسكرى واقتصادى، لا يتحمل الكيان الصهيونى استمرارها أو التعايش معها طويلا.

11) خلق بيئة امنية خطرة ومعادية تدفع الى تعويق أى هجرات يهودية جديدة الى الكيان الصهيونى، وتشجع على الهجرات المعاكسة الى خارج (اسرائيل).

12) زرع الثقة فى مصداقية بيانات المقاومة عن المكاسب والخسائر فى عملياتها العسكرية، مع سقوط مصداقية (اسرائيل) فى المقابل، بعد ان حجبت وضللت فى النتائج الحقيقية للحرب.

13) ايصال صرخة الشعب المحتل والمقهور والمحاصر الى كل بقاع الارض، وتصعيد جرائم الاحتلال الى أعلى سلم الأولويات الاقليمية و الدولية، وتزايد المطالبات الشعبية والرسمية العالمية بانهائه.

14) اعادة القضية الفلسطينية الى صدارة المشهد، واسقاط نظرية ليبرمان ونتنياهو الشهيرة بأنها لا تتعدى 1 % من مشاكل المنطقة، والانتصار للرواية الفلسطينية فى مواجهة الرواية الاسرائيلية.

15) فضح الارهاب الصهيونى عالميا، واتخاذ عدد من ردود الفعل العالمية غير المسبوقة، مثل ظهور دعوات داخل الكونجرس الامريكى لاول مرة تدعو الى التوقف عن تسليح (اسرائيل).

16) فشل (اسرائيل) خلال 12 سنوات فى تحقيق أهداف حملاتها العدوانية، المتمثلة فى كسر أو اخضاع الارادة الوطنية الفلسطينية واكراهها على الاعتراف بشرعيتها المزعومة، ونزع السلاح الفلسطينى. وذلك رغم قيامها بأربعة اعتداءات وحشية: الرصاص المصبوب 2009 وعامود السحاب 2012 والجرف الصامد 2014، وحارس الاسوار الاخيرة التى قتلت خلالها ما يقرب من 4500 فلسطينى وعشرات الالاف من المصابين ودمرت البنى التحتية وآلاف المنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات.

17) تحول سلاح المقاومة الفلسطينية، الى احد مسلمات الأمر الواقع، رغم كل المطالبات الامريكية الاسرائيلية الاوروبية العربية(الرسمية) بنزعه.

18) الانتصار لخيار المقاومة والكفاح المسلح، الذى تم تشويهه كثيرا واتهامه باللاجدوى ووصمه بالإرهاب.

19) وإسقاط خيارات الخوف والانبطاح امام (اسرائيل) التى روجت لها الانظمة العربية على امتداد عقود طويلة، تحت شعار ((لا قِبَّلَ لنا باسرائيل)).

20) سقوط مزيد من اوراق التوت عن اتفاقيات وتفاهمات وتنسيقات اوسلو وأخواتها من كامب ديفيد ووادى عربة، واتفاقيات التطبيع الاخيرة مع الامارات والبحرين والمغرب والسودان.

21) احياء الدعم الشعبى العربى والعالمى لفلسطين، وخروج مئات الآلاف فى عشرات المدن على مستوى العالم، للتظاهر ضد العدوان ومحاصرة سفارات (اسرائيل).

22) اعادة الروح الوطنية الى الجماهير العربية واسقاط الحملات الاعلامية المشبوهة لشيطنة الفلسطينيين والمقاومة.

23) تصحيح بوصلة النضال والسلاح العربى، بالتأكيد على أن مواجهة العدو هى المعركة العربية الوحيدة الشريفة بالمقارنة مع معارك الاقتتال العربى/العربى التى ضربت الأمة.

24) الانتصار لمبدأ ((فلندعم المقاومة أيا كانت مرجعيتها الايديولوجية، وأيا كانت مرجعيتنا نحن أيضا))، وإعادة الفرز الصحيح للقوى والتيارات السياسية العربية، على قاعدة العداء لاسرائيل والدعم لفلسطين.

25) اسقاط كل الاوهام حول صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينة.

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القاهرة فى 21 مايو 2021

Seif_eldawla@hotmail.com