جموع أردنية غفيرة تحتشد في منطقة الكرامة تعبيراً عن الفرح والاحتفال بنصرة المقاومة الفلسطينية على العدو الصهيوني

احتشد آلاف الأردنيين، منذ صباح اليوم الجمعة، في منطقة الكرامة قرب جسر الملك حسين، تعبيرا عن فرحتهم بنصر فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد إعلان وقف إطلاق النار .

وقال مراسل قناة المملكة أن المواطنين قدموا من مختلف المحافظات الأردنية، ورفعوا الأعلام الأردنية والفلسطينية.

وقال مواطنون مشاركون في المسيرة إن وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار ما هو إلا مرحلة من مراحل النصر والتحرير للأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، بحسب المراسل.

وفي غضون ذلك، انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، مسيرة دعت إليها حركات شبابية وحزبية، لتأكيد تضامن الشعب الأردني مع الفلسطينيين، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وفق مراسل “المملكة”.

وقد عبر المشاركون عن فرحتهم بنصر وصمود المقاومة في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وطالب المشاركون في المسيرة بإنهاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي في عمّان،كما أكدوا دعمهم للمقاومة الباسلة في قطاع غزة، مطالبين بتوفير دعم دولي وعربي للفلسطينيين.

مسيرة تضامنية في عمان

وفي عمان انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، من المسجد الحسيني في وسط البلد ، مسيرة شعبية وحزبية حاشدة، تأييداً للشعب الفلسطيني وتضامناً معه ضد العدوان الاسرائيلي .

وتخلل المسيرة هتافات احتفالية بالنصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بعد دخول هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر اليوم .

وقد اثنى المشاركون على صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الاسرائيلي وثباته على ارضه، داعين الى مواصلة الجهود العربية والدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالوا، إن المقاومة الفلسطينية أثبتت للعالم بأنها الخيار الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية .

يذكر أن العديد من المسيرات التضامنية والاحتفالية انطلقت اليوم، بعدد من محافظات المملكة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعلى صعيد متصل، انتظمت بعد صلاة الجمعة في ساحة المسجد الكالوتي القريبة من السفارة الإسرائيلية في عمّان، وقفة شارك فيها عدة فعاليات حزبية وشعبية؛ لتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة للقدس والأقصى، وبعضها ردد هتافات فرحاً بوقف إطلاق النار وجمعة النصر.