انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 14 وفاة و636 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 729,185

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 14 وفاة و636 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9342 وفاة و729185 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 280 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 121 حالة في محافظة إربد، منها 24 حالة في الرمثا، 91 حالة في محافظة الزرقاء، 31 حالة في محافظة البلقاء، 29 حالة في محافظة المفرق، 23 حالة في محافظة معان، منها 3 حالات في البترا، 15 حالة في محافظة عجلون، 14 حالة في محافظة مأدبا، 13 حالة في محافظة جرش، 10 حالات في محافظة الكرك، 6 حالات في محافظة العقبة، 3 حالات في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10553 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 66 حالة، فيما غادرت 66 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 609 حالات.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 19 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 10 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 601 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 709290 حالة.

وأضاف أن 20126 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7081102 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 16ر3 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 56ر3 بالمئة.