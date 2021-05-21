وجه تحية "للبطل المغوار" محمد الضيف.. هنية: هذه معركة لها ما بعدها، ونحتاج لجهد كبير لبناء وحدة فلسطينية حقيقية
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انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 14 وفاة و636 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 729,185
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