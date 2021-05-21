انتشار أمني في الاغوار ونقاط غلق على طريق الباقورة

شهدت، صباح اليوم الجمعة، منطقة الشونة الشمالية غرب مدينة اربد تواجداً أمنياََ مكثفًا، بالتزامن مع دعوات شعبية لإقامة مسيرات نصرة للقدس وغزه.

فقد عززت الأجهزة الأمنية انتشارها على مداخل الشونه الشمالية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى منطقة الباقورة والمناطق الحدودية.

ويستعد الشبان الأردنيين اليوم الجمعة، في عدة مناطق بالمملكة استعدادا للإنطلاق إلى الحدود الأردنية الفلسطينية، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، وفرحا باندحاره وهزيمته.

ودعت فعاليات شعبية وحزبية للخروج بمسيرة حاشدة إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وللتعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال.

ويطالب الاردنيون بطرد سفير الاحتلال الاسرائيلي من المملكة، وسحب السفير الأردني من تل أبيب وإلغاء اتفاقية الغاز ووادي عربة مع الاحتلال، مشددين على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوف المملكة الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

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