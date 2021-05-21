انتشار أمني في الاغوار ونقاط غلق على طريق الباقورة

بعد انتشال 10 جثامين اليوم من تحت الأنقاض بخانيونس وغزة.. 243 شهيدا و1910 إصابات حصيلة حرب العدو على قطاع غزة
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