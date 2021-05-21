الرئيس الأسد يحمّل وفداً من قادة القوى الفلسطينية تحياته إلى ابطال حماس والجهاد وكل فصائل المقاوِمة في فلسطين
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جرينتش+2 11:36
الرئيس الأسد يحمّل وفداً من قادة القوى الفلسطينية تحياته إلى ابطال حماس والجهاد وكل فصائل المقاوِمة في فلسطين
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