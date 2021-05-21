اردن بلا كهرباء بعد انقطاع شامل دام 5 ساعات.. من المسؤول؟؟؟؟

عمان 21 أيار(بترا)- عاد التيار الكهربائي الى جميع مناطق المملكة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بعد انقطاع شامل دام لنحو خمس ساعات تخللها عودة جزئية للتيار الكهربائي، بسبب اصلاحات فنية لدى الجانب المصري.

وبدأت عودة التيار الكهربائي تدريجيا بدءا من محافظة العقبة ومن ثم محافظات الجنوب ومحافظة العاصمة تلاها مدينة إربد وبعض مناطق محافظة البلقاء وباقي مناطق المملكة الى ان عادت بنسبة 100 بالمائة في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية اعلنت عن انقطاع كهربائي شامل في المملكة نتيجة خلل فني على شبكة الربط المصري بفعل اصلاحات على الشبكة لدى الجانب المصري.

وتسبب انقطاع الكهرباء بتوقف ضخ المياه عنِ مناطق واسعة في مختلف مناطق المملكة والذي اثر بشكل كبير على انتظام برامج دور المياه في معظم مناطق المملكة.

كما تسبب الانقطاع بتوقف خدمات الانترنت، وخصوصا خدمات الانترنت الثابت والمنزلي والفايبر.

وبخصوص عمل المستشفيات، اكد وزير الصحّة الدكتور فراس الهوّاري، أنّ الأوضاع في جميع مستشفيات المملكة كانت تحت السيطرة، ولم يتسبب الانقطاع باي مشاكل تذكر, كما لم تتأثر المطارات بالانقطاع كونها تعمل على المولدات، ولم تتعرض لأيّ مشكلة بسبب انقطاع التيّار الكهربائي.

وكانت تعرضت اجزاء عديدة من المملكة عام 2014 الى انقطاع للتيار الكهربائي نتيجة عطل فني في احدى محطات توليد الكهرباء، وهو الثاني الذي تتعرض له المملكة، بعد الانقطاع الشامل للكهرباء في 2004.

يذكر ان الانقطاع الذي حدث في 2004 كان شاملا بالمملكة، بسبب خلل فني في محطة العقبة الحرارية.

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