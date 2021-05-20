3 مستوطنين يهود يعتدون بالضرب المبرح على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة في القدس/ فيديو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن عددا من المستوطنين، اعتدوا على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة، بالقدس المحتلة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن ثلاثة مستوطنين هاجموا رجال دين مسيحيين من كنيسة الأرمن الأرثوذكس، قرب كنيسة القيامة في القدس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

وبحسب شهود العيان، فقد نقل رجال الدين إلى المستشفى، حيث أصيب أحدهم في عينه.

وتداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة تظهر أحد رجال الدين من الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس، وقد تعرض لإصابة في عينه.

وفيما استنكر المغردون الاعتداء، ونشروا صور رجل الدين تحت وسوم #القدس_تنتفض و#كنيسة_القيامة و #أنقذوا_الشيخ_جراح، اعتبروا أن هذا الاعتداء ناتج عن التعبئة التي تغذيها الحكومة الإسرائيلية ضد رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

قام مستوطنين صهاينة بالإعتداء على ثلاثة رجال دين مسيحيين رهبان بطريركية الارمن الارثوذكس في القدس المحتلة وهم في طريقهم ل #كنيسة_القيامة لاقامة صلوات منتصف الليل

إنه ناتج عن التعبئة التي تغذيها حكومة الاحتلال ضد رجال الدين المسلمين والمسيحين#ısraeliTerrorism#Gaza_Under_Attack pic.twitter.com/TbTPbl9fwH — 🇵🇸 ✌️ 🇪🇬 Hoda (@Hoda99687670) May 19, 2021