قآاني لـ "الشهيد الحي" محمد الضيف: أقبّل أياديكم الحاملة لسلاح الجهاد والمدافعة عن القدس وعهدنا ثابت أننا معكم
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جرينتش+2 04:25
وفقاً لـ فرانس24 ورويترز.. بوادر وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والصهاينة تلوح في الأفق رغم استمرار القصف المتبادل
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