قآاني لـ "الشهيد الحي" محمد الضيف: أقبّل أياديكم الحاملة لسلاح الجهاد والمدافعة عن القدس وعهدنا ثابت أننا معكم
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جرينتش+2 09:03
نتنياهو يقدم مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد، وحركة حماس تعتبر ذلك هزيمة لاسرائيل
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