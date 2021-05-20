نتنياهو يقدم مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد، وحركة حماس تعتبر ذلك هزيمة لاسرائيل

يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إن “رئيس الوزراء نتنياهو سيقدم للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد”.

ودعا رئيس الحكومة مجلس الوزراء المصغر “الكابينت” للانعقاد مساء اليوم، لمتابعة آخر تطورات العملية العسكرية في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، صرح مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب بأن المعركة مستمرة وأن الجانب المصري لم يبلغهم بأي شيء.

ومن جتنبه، قال القيادي بـحـركـة حماس سـامـي أبو زهـري ان أي إعلان اسرائيلي لوقف إطلاق النار من طرف واحد يمثل إعلان هزيمة له، وجاهزون لكل الخيارات ومعنيون بنجاح كل المبادرات للوصول للتهدئة”.

وأضاف في تصريح مقتضب ان “المــقــاومــة ترد بكل قوة على المجازر بحق المدنيين الأبرياء، وتصنع الموقف ولا يمكن لأحد تجاوزها، وأدائها الرائع دفع الأمة بالنهوض للوقوف بجانب الحق الفلسطيني.”

اما شبكة i24NEWS العبرية فقد كشفت، اليوم الخميس، بأن إسرائيل ا مستعدة لوقف العملية العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كشفت قناة “الجزيرة” القطرية نقلًا عن مصادر، بأن إسرائيل أبلغت الوسيط المصري رسميا، عزمها وقف العملية العسكرية على قطاع غزة التي بدأت منذ العاشر من أيار/مايو الجاري. دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتتكثّف المساعي الدبلوماسية علنا وبعيدا عن الأضواء في محاولة لوقف التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بعد ليلة جديدة من القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي العنيف، وانطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، والذي أدى إلى مقتل 232 فلسطينيًا، منهم 65 طفلا و39 سيدة بالإضافة إلى 1900 إصابة بجروح مختلفة.

وعلى الجانب الإسرائيلي أكدت السلطات مقتل 12 شخصا وجرح 336 آخرين، جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.