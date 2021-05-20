محكمة العدو الإسرائيلي تقرر تمديد اعتقال أردنيين اثنين تسللا عبر الحدود إلى يوم الاثنين المقبل

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا، تمديد اعتقال أردنيين اثنين تسللا الى فلسطين المحتلة، إلى الاثنين المقبل، بحسب المحامي خالد محاجنة.

وقال محاجنة لقناة “المملكة”، إن “جلسة بمحكمة الصلح بحيفا عقدت للنظر بطلب الشرطة والمخابرات تمديد اعتقالهما لمدة 15 يوما إضافيا على ذمة التحقيق في المخابرات، ولكن قاضية المحكمة، بعد الاعتراض على طلب الشرطة والمخابرات والسماع للادعاءات ضد طلب التمديد، قررت رفض طلب الشرطة بشكل جزئي ومددت اعتقالهما لمدة 4 أيام إضافية حتى الاثنين المقبل”.

وأضاف أن “الجلسة عقدت على قسمين ومرحلتين, القسم الأول (جلسة سرية) بحضور المعتقلين فقط أمام القاضية بدون حضور المحامي، بسبب أمر منع لقاء محام والذي يسري مفعوله حتى الساعة 23:00 من مساء الخميس، والقسم الآخر العلني عقدت الجلسة بحضور محامي المعتقلين وبدون تواجد المعتقلين بقاعة المحكمة”.

وقال ماجنة: “مباشرة بعد انتهاء جلسة محكمة حيفا، عقدت في تمام الساعة 11:00 جلسة أمام قاضي المحكمة المركزية بمدينة الناصرة، للنظر بالاستئناف المقدم باسم المعتقلين بوساطة محاميهما ضد أمر المخابرات بمنعهما من لقاء محاميهم” .

وأضاف: “بعد التداول بالاستئناف، قررت المحكمة إبقاء أمر منع لقاء المحامي مع المعتقلين حتى الساعة 23:00 من مساء اليوم (الخميس)، وفي حال لم تحدث أي تطوات بالتحقيق سيلغى الأمر، وإن كان عكس ذلك وحدثت تطورات سيكون المجال مفتوحا أمام المخابرات بمنعهما من لقاء محاميهما لمدة أخرى أقصاها 10 أيام، كما ينص القانون الإسرائيلي”.