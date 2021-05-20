متظاهرون عراقيون يتوجهون إلى فلسطين عبر الحدود مع الأردن

ذكرت مصادر اعلامية بأن العشرات من المتظاهرين العراقيين توجهوا إلى الحدود الأردنية للوصول إلى الحدود مع فلسطين “نصرة ومؤازرة” للشعب الفلسطيني.

ونقل موقع RT، إن “مجموعة باصات انطلقت من محافظة ذي قار جنوبي العراق باتجاه الحدود مع الأردن لمؤازرة ونصرة الشعب الفلسطيني”.

ونقل الموقع عن نشطاء قولهم، إنهم “جمعوا أجور الباصات بجهد ذاتي وليس بتمويل من أي شخص أو جهة”.

وبحسب النشطاء، فإنهم “سيحرقون العلم الإسرائيلي على الحدود العراقية الأردنية”.

وقبل أيام أعلن ضرغام ماجد، أحد أبرز قيادات الاحتجاجات في العراق، التحشيد للذهاب إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لـ”نصرة القدس”، فيما أكد الذهاب بعد إكمال “الإجراءات”.