قآاني لـ “الشهيد الحي” محمد الضيف: أقبّل أياديكم الحاملة لسلاح الجهاد والمدافعة عن القدس وعهدنا ثابت أننا معكم

أكد العميد إسماعيل قآاني، قائد قوة القدس الايرانية، أن “القدس هي بوصلة محور المقاومة وقبلة جهاده”، متعهداً بالقول “لن نترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار”.

وقال قآاني في رسالة إلى محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، اليوم الخميس: “أيها الشهيد الحي الذي قضى عمره في الصفوف الأولى لساحات الجهاد فكنت واثقاً بالنصر”، مضيفاً “أخاطبك كقائد شجاع ومضح وأخاطب جميع القادة والمجاهدين في فصائل المقاومة كلها. أخاطبك أصالة عني ونيابة عن قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران كلها”، مشيراً بالقول “وعدتم بالانتصار للقدس ووفيتم وأذقتم العدو الغاصب طعم الرعب والهزيمة والذل”.

وتوجّه قآاني إلى أهل غزة قائلاً: “السلام على الشرفاء المحتضنين لمقاومتهم والصامدين بعزيمة وثبات أمام وحشية العدو، السلام على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وعموم المدن المحتلة منذ العام 1948”.

قآاني أكد أن “الشعب الفلسطيني أثبت للعالم أنه حي لا يمكن أن تنسيه السنون حقه كما توهم المتوهمون”، مضيفاً “نعيش معكم تفاصيل معركة سيف القدس العظيمة التي تخوضونها بجميع كتائبكم وسراياكم وألويتكم”.

وعن “سيف القدس”، قال قآاني “هذه المعركة فتحت زمناً جديداً في الصراع مع العدو”، مشيراً إلى أنها “أعادت الأمة بنبضها إلى قدسها ومقدساتها، وأنها أظهرت أن المشاركين في بيع فلسطين لا يمثلون إلا أنفسهم وسيندمون على خياناتهم”.

وشدد قآاني على أن “مقاومتكم تكتب بالدم والنار معادلة أن العدو لا يمكن أن يستفرد بالقدس من دون رد رادع، وقائد الثورة الإسلامية الإمام خامنئي أكد أن الخط الانحداري لزوال العدو بدأ ولن يتوقف”.

قائد قوة القدس قال للضيف “سطّرتم بصمودكم مع مختلف فصائل المقاومة ملحمة عظيمة أثبتت ضعف العدو”، مؤكداً “أننا على العهد الذي قطعه لكم شهيد القدس القائد الحاج قاسم سليماني”.

وأكد أنه “نحن على عهد القائد سليماني بأننا لن نترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار”، بحسب تعبيره.

وتابع “يعلم العدو أن فلسطين اليوم ليست وحدها بل معها محور مقاوم يزداد اتساعاً وقوةً وتماسكاً”، مؤكداً أن “القدس هي بوصلة محور المقاومة وقبلة جهاده”.

وختم قآاني “أقبّل أياديكم الحاملة لسلاح الجهاد والمدافعة عن القدس والمقدسات وعهدنا ثابت أننا معكم”، مشدداً على أنه “لن يهنأ لنا عيش ولن يقر لنا قرار حتى زوال الكيان الغاصب وتحرير كل ذرة تراب من ترابها”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية قد تلقى اتصالاً هاتفياً يوم السبت، من العميد قائد “قوة القدس” في حرس الثورة الإيراني إسماعيل قاآني.

وأكد العميد قاآني لهنية أن “إيران تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها في القدس وغزة، وتدعم الصمود والبسالة الفلسطينية”.

تحية لقائد سرايا القدس أكرم العجوري

كما حيا قائد قوة القدس ، اليوم الخميس، قائد سرايا القدس أكرم العجوري، وقال : “أحيّيك أيها القائد المخلص والمجاهد المقدام أصالة عني ونيابة عن كل قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران، وأحيّي معك كل المجاهدين وقادة فصائل المقاومة وأهل غزّة الذين يواجهون إجرام العدو الصهيوني بإباء وثبات”.

كما حيا قاآني، في رسالته للعجوري، جميع أبناء الشعب الفلسطيني المنتفض، دفاعًا عن كرامة الأمة ومقدساتها في القدس والضفة.

وقال: لقد حطّمتم بصمودكم ووحدة صفكم وقيادتكم الحكيمة والشجاعة لمعركة سيف القدس كبرياء الجيش الصهيوني، وأثبتم أنّ القدس ليست لوحدها، وأنّ قدراتكم الجهادية المتزايدة استطاعت تكبيد الجيش الصهيوني خسائر فادحة، وهي قدرات تفوق ما رآه العدو حتى الآن؛ بل وما يتصوره.

الأخ العزيز.. الإخوة الأعزاء

إنّنا معكم كما كنا على عهد شهيد القدس القائد الحاج قاسم سليماني، معكم بأرواحنا وأجسادنا وبكل ما آتانا الله عزّ وجلّ من قوة وإمكانات، معكم في محور المقاومة الذي اتسع وتعاظمت قدراته على مدى السنوات الماضية، وهو في العمق محور القدس، ولن نتخلف عن نصرتكم مهما تكاثرت التحديات واشتدت المخاطر، حتى زوال هذا الكيان الغاصب، وقد أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي في خطابه الأخير ليوم القدس العالمي (إن مكافحة هذا الكيان السفّاك هي كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، وهذه مسؤولية عامّة).

أجدد التحية لك ولكلّ الشعب الفلسطيني الصامد ولجميع المجاهدين على أرض فلسطين، وأُقَبّل أياديكم المجاهدة التي يرمي الله بها عدوه، والتي تمهد لصناعة الفتح المبين إن شاء الله.