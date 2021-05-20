قآاني لـ "الشهيد الحي" محمد الضيف: أقبّل أياديكم الحاملة لسلاح الجهاد والمدافعة عن القدس وعهدنا ثابت أننا معكم
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انخفاض ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 14 وفاة و937 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 728,549
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