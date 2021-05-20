السفارة السورية في عمّان تفتح أبوابها للتصويت للانتخابات الرئاسية

فتحت السفارة السورية في عمّان، صباح اليوم الخميس، أبوابها للسوريين الراغبين بالتصويب في الانتخابات الرئاسية السورية 2021 .

وقد بدأت عملية التصويت عند الساعة 7 صباحا وتستمر حتى 7 مساء، مع مراعاة الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لضمان سلامة المشاركين بالانتخابات والعاملين عليها.

ودعت السفارة السورية الراغبين بالمشاركة في الانتخابات إلى التوجه للسفارة مع الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالسفارة.

كما يجب تسليم جواز السفر السوري للموظف واستلام البطاقة الانتخابية والتوجه للغرفة السرية وتعبئة البطاقة الانتخابية ووضعها في الصندوق.

ولفتت السفارة النظر إلى أنه يحق للناخب اختيار مرشح واحد بوضع إشارة صح أسفل صورة المرشح، دون كتابة أو توقيع أو شطب على البطاقة، وفي حال مخالفة ذلك تعتبر البطاقة الانتخابية لاغية.

وأنهت السفارات السورية في العديد من دول العالم استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ قد حدد خلال جلسة استثنائية للمجلس موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم الـ20 من أيار/ مايو الجاري وللمواطنين السوريين في الداخل يوم الـ26 من الشهر نفسه.

وكانت المحكمة الدستورية العليا السورية أصدرت في الثالث من الشهر الجاري إعلانها الأولي الصادر بالقرار رقم (55) المتضمن قبول طلبات ترشيح 3 مرشحين هم عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي.