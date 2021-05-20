النخالة: حين نقاتل نشعر بكامل حريتنا وبان الصراع في فلسطين وحولها معلق بسيوفنا وليس باتفاقيات تقيدنا وتصادر ارادتنا
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جرينتش+2 01:11
السفارة السورية في عمّان تفتح أبوابها للتصويت للانتخابات الرئاسية
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