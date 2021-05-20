اخماد حريق اتى على 150 دونما في منطقة الهاشمية

اخمدت كوادر مديرية دفاع مدني محافظة عجلون حريقا اتى على مساحة 150 دونما في منطقة الهاشمية .

واشارت مصادر في مديرية الزراعة لوكالة “بترا” انه بجهود تشاركية ما بين كافة الجهات المعنية من دفاع مدني وادارة ملكية وزراعة، تم العمل على اخماد الحريق الذي اتى على مساحات واسعة من اراض حرجية ومملوكة.

وبينت المصادر ان الاعشاب الجافة وارتفاع درجات الحرارة من العوامل التي ادت الى سرعة انتشار الحريق، داعية الجميع الى توخي الحذر وعدم اشعال النيران وخاصة في المناطق التي تشهد وجود كثيف لهذه الاعشاب.

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