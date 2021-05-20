أجواء حارة بوجه عام اليوم الخميس وانخفاض الحرارة غدا وبعدة

تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بنحو 7-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة بوجه عام في كافة مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر في مناطق البادية وتثير الغبار.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتراجع يوم غدٍ الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المناطق الغربية من المملكة مع استمرار تأثيرها على المناطق الشرقية، لتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ، وتصبح الأجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ السبت انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 39 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 36 – 21، وفي مرتفعات الشراة 35 – 19، وفي مناطق البادية 42 – 21، وفي مناطق السهول 37 – 21، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 42 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية. –(بترا)

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