نتنياهو يرفض “رجاء” بايدن بخفض العنف والتصعيد اليوم الأربعاء

واشنطن – وكالات: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم.

وذكر البيت الأبيض في بيان إنهما أجريا مناقشة مفصلة حول في غزة والجهود الإسرائيلية في كبح قدرات حماس والجهات الإرهابية الأخرى والجهود الدبلوماسية التي تبذل من قبل الحكومات الإقليمية والولايات المتحدة.

وأضاف: “أبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم، وذلك تمهيدا للتوصل لوقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة”.

من جهته، ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن نتنياهو يرفض طلب بايدن وقف إطلاق النار ويقول إنه لا حد زمنيا للعملية الإسرائيلية.