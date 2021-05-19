مستوطن يصرع فتاة في الخليل ويحاول إخفاء جريمته بإلقاء سلاح قربها

استشهدت فتاة فلسطينية، عصر الأربعاء، برصاص مستوطن قرب مستوطنة كريات أربع شرق الخليل.

وادعت مصادر عبرية أن الفتاة حاولت طعن مستوطنين كانوا في محطة انتظار قرب مستوطنة كريات أربع شرق الخليل.

وذكرت بعض المصادر، أن الفلسطينية استشهدت بعد إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال.

وذكرت المصادر، بأن أحدا من المستوطنين أو جنود الاحتلال لم يصب بجروح في الحادث.

ونشر مستوطنون فيديو تظهر فيه الفتاة الفلسطينية ملقاة على الأرض بلا حراك، ويسمع في خلفية الصورة أحد الأشخاص يتحدث بالعبرية قائلا: “إنها مخربة تحمل سلاحا وهناك حقيبة. لقد تم قتلها والحمد لله”.

وفي مقطع الفيديو الذي نشر اولا لا يظهر بجوار الفتاة أي سلاح، بينما نشرت مواقع للمستوطنين صورا للفتاة وبالقرب منها سلاح أوتوماتيكي، مدعين أنها كانت تحمله لتنفيذ عملية إطلاق نار، في تناقض واضح للرواية الإسرائيلية حول الحادث.