مذكرة نيابية تطلب سحب الجنسية الأردنية من وسيم يوسف

وقع العديد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مذكرة نيابية تطالب الحكومة بسحب الجنسية الاردنية من الداعية السافل وسيم يوسف.

وقال النواب في مذكرتهم النيابية: “نطالب بسحب الجنسية الأردنية من الداعية وسيم يوسف الذي صرح بأنه لا شرفه أن يحمل الجنسية، ونحن أيضا لا يشرفنا هذا الداعية بحمل جنسيتنا، وعليه نطالب على الفور بسحبها منه، لان هذه الجنسية يفتخروا بها الشرفاء من هذه الأمة”.

وكان مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فهد العموش، قد كشف أن الداعية الإماراتي وسيم يوسف، يحمل الجنسية الأردنية والرقم الوطني، وأن جواز سفره منتهي الصلاحية وغير مجدد.