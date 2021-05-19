مؤسسة الضمان تدعو جمهورها لتحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

العدو يعترف بفشل محاولتين لاغتيال محمد الضيف منذ بداية العدوان، لانه حوّل الإعلام العبري الى بوق يبث تهديداته/ فيديو
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