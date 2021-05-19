مؤسسة الضمان تدعو جمهورها لتحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤمن عليهم وجمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية تحت مسمى “الضمان الاجتماعي الأردني” الذي يوفّر مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.

وافادت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء بأن تحديث تطبيقها على الهاتف الذكي يأتي ضمن سلسلة تحديثات تنفذها من اجل إضافة خدمات إلكترونية جديدة، وتحسين وتطوير كامل الخدمات المتوفّرة على التطبيق لتسهيل استخدامها وتلبية احتياجات جمهورها.

وأوضحت المؤسسة أن تحديث التطبيق أو تحميله يكون من خلال الدخول على متجر التطبيقات (app store) أو (google store) واختيار تطبيق “الضمان الاجتماعي الأردني” والضغط على خيار التحميل أو التحديث.

وأوضحت أن الخدمات المتوفرة على التطبيق حالياً تتعلق بخدمات المتقاعدين والاشتراك الاختياري وكشف الاشتراكات التفصيلي وخدمات تسديد الاشتراكات وتعويض الدفعة الواحدة وتأمين إصابات العمل وإصدار بطاقة خصم “بطاقة حيّاك”، وخدمة احتساب الراتب التقاعدي وكتاب لمن يهمه الأمر.

وأكدت المؤسسة أن خدمات برامج أوامر الدفاع ودفعات المنشآت والأفراد وطلب اعتبار الاشتراك الاختياري متوفر فقط من خلال بوابة الخدمات على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo.

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