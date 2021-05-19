كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على المملكة اليوم الاربعاء وغدًا

تتأثر المملكة، اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية حارة وجافة مرافقة لامتداد منخفض سطحي حراري، تؤدي إلى ارتفاع الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، بينما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر في مناطق البادية وتثير الغبار فيها.

ويوم الجمعة، يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار في البادية.

ويطرأ يوم السبت انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-3 ) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 32 – 18، وفي مناطق البادية 38 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الاغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 29، وفي البحر الميت 41 – 28، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

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