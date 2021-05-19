خلافا لمعظم المفتين الخلايجة المرتزقة.. مفتي سلطنة عُمان الشجاع يشيد بالمقاومة الفلسطينية ويهاجم من باعوا ضمائرهم

خلافا لمعظم المفتين في دول التطبيع الخليجية، أشاد مفتي سلطنة عُمان “أحمد بن حمد الخليلي”، بالمقاومة الفلسطينية، وأصالة معدنها، في الدفاع عن المسجد الأقصى، والقدس الشريف.

وقال “الخليلي” إن المقاومة في الأرض المحتلة أثبتت أصالة معدنها، وصلابة عقيدتها، وشدة عزيمتها، وكذلك جميع أحرار الأمة الذين وقفوا وراءها وشدوا على يدها.

وأضاف عبر “تويتر”: “كما تبين زيف المتساقطين الذين باعوا ضميرهم، وهان عليهم دينهم وكرامة أمتهم، فتمرغوا في أوحال الذل بخنوعهم للعدو المحتل”.

وقبل أيام، دعا الشيخ “الخليلي” إلى نصرة الشعب الفلسطيني، كما دعا الأمة بكل قواها “لكف العدوان الإسرائيلي وردعه”، موجهاً تحيته للمرابطين الذين يدافعون عن المسجد الأقصى ضد محاولات تدنيسه.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 10 مايو/أيار الجاري، إلى 213 شهيدا و1442 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.