حمدوك: التطبيع بين اسرائيل والسودان سيستمر رغم التصعيد الراهن

رغم التصعيد الاخير بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك في حديثه مع صحيفة “معاريف” ان عملية التطبيع مع اسرائيل ستستمر بأي حال من الاحوال”.

وصرح حمدوك في اول حوار له مع وسيلة اعلامية اسرائيلية ان “عملية التطبيع مع اسرائيل ستستمر بأي حال من الاحوال، هذه مصلحتنا ونحن نرغب بها. التزمنا وسنظل ملتزمين ومصممين جدا على الالتزام بالاتفاق مع اسرائيل. برغم الصراع الدائر بين اسرائيل والفلسطينيين “.

جاءت تصريحات حمدوك خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان المنعقد هذه الايام في العاصمة الفرنسية.

في المقابل، اشارت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي قالت في حديث للصحيفة الاسرائيلية الى الجدل الدائر داخل الحكومة وفي حركات الاحتجاج المدنية السودانية ضد الاتفاق مع اسرائيل.

ومن المعروف ان المبادر الى ابرام اتفاق التطبيع هو عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة ، والذي يترأس حاليا البلاد حتى اجراء الانتخابات في عام 2022، رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ابدى تحفظه في البداية من الاتفاق، لكنه الان بات داعما له.

واعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر أن بلاده قررت إلغاء ديون السودان البالغة 5 مليارات دولار، مؤكدا أن البنك الدولي سيعلن ذلك القرار بشكل رسمي الشهر المقبل، في حين اعلنت المانيا عن الغاء 360 مليون دولار.