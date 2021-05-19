استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 19 وفاة و1180 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 727,612

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 19 وفاة و1180 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9314 وفاة و727612 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 415 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 205 حالات في محافظة إربد، منها 21 حالة في الرمثا، 161 حالة في محافظة الزرقاء، 85 حالة في محافظة المفرق، 71 حالة في محافظة البلقاء، 55 حالة في محافظة معان، منها 6 حالات في البترا، 54 حالة في محافظة الكرك، 50 حالة في محافظة عجلون، 33 حالة في محافظة جرش، 25 حالة في محافظة مأدبا، 14 حالة في محافظة العقبة، 12 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 10689 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 80 حالة، فيما غادرت 70 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 645 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 17 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1007 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 707609 حالات.

وأضاف أن 32690 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7034669 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 61ر3 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 94ر3 بالمئة.