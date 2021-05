اثنى عليها وصفها بالمقاتلة الذكية.. مواجهة متوترة بين بايدن والنائبة رشيدة طليب حول احداث فلسطين/ فيديو

انخرط الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائبة الديمقرطية رشيدة طليب في محادثة متوترة استمرت حوالي 8 دقائق على مدرج المطار في مدينة ديترويت بعد وصول بايدن هناك.

وقد رفضت البرلمانية التقدمية، وهي من أصل فلسطيني، قول ما ناقشته مع بايدن، ولكن في مرحلة ما، ربّت بايدن على كتفها، وفي وقت لاحق، أثنى عليها بسخاء في خطاب ألقاه في ديربورن، التي تعتبر من أكبر التجمعات العربية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في وقت لاحق عن طليب خلال خطابه في مصنع ديربورن فورد :” أريد أن أقول لك إنني معجب بذكائك، وأنا معجب بشغفك، وأنا معجب باهتمامك بالعديد من الأشخاص الأخرين، وهذا الحديث من قلبي”.

وأضاف بايدن ” أدعو الله أن تكون جدتك بخير وعائلتك بخير، وأتعهد بأن أفعل كل ما تراه في الضفة الغربية”.

وتابع بايدن ” أنت مقاتلة”، على الرغم من أنّه أشار إليها باسم رشيد، وقال :” أشكرك على كونك مقاتلة”.

وانتقدت طليب بشدة بايدن وتعامل وزارة الخارجية مع العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقالت في تغريدة موجهة إلى بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن :” إذا كنت تؤيد وقف إطلاق النار، فابتعد عن الرفض في مجلس الأمن، وانضم إلى الدول الأخرى في المطالبة بذلك”.

During his speech in Dearborn, Biden directly addresses Rashida Tlaib: "And from my heart, I pray that your grandma and family are well. I promise you I'll do everything to see that they are, on the West Bank. You're a fighter and God thank you for being a fighter." pic.twitter.com/9pridgSluC

— Justin Baragona (@justinbaragona) May 18, 2021