وفاة 5 أطفال وإصابة 14 بتدهور مركبة “ديانا”

توفي 5 أطفال، وأصيب 14 بكسور بحادث تدهور مركبة “ديانا” بمنطقة نبع البحّاث.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام في بيان، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مساء اليوم الثلاثاء، مع حادث تدهور لمركبة “ديانا” بمنطقة نبع البحاث، وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وأخلت الوفيات إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية.

وبحسب الناطق الاعلامي،فقد تراوحت حالة المصابين بين البليغة والمتوسطة، وتم فتح تحقيق مروري بالحادثة.

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