انبعاث فلسطين التاريخية.. الإضراب الشامل يعم اليوم الثلاثاء الضفة واراضي الـ 48 نصرة للقدس وتضامنًا مع غزة/ فيديو
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نحو بناء ثقافة وطنية جادة لمواجهة التحديات
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